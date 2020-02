später lesen Tanzperformance zum Ende der Man-Ray-Schau in Saarbrücken Tanz zur Finissage im Saarlandmuseum Teilen

Die Moderne Galerie des Saarlandmuseums in Saarbrücken lädt am 8. März zur Finissage der Ausstellung „Man Ray – zurück in Europa“ ein. Im Rahmen des Tanzfestivals Saar (5. bis 10. März) findet in Kooperation mit dem Saarländischen Staatstheater eine Performance der italienischen Tänzerin und Choreographin Ambra Senatore in der Ausstellung statt (12/14/16 Uhr). Von red