★★★★★

NEU: „Sorry we missed you“ von Ken Loach (GB 2019). – Filmhaus (Sb) auch OmU.

„Die Wütenden – Les Misérables“ von Ladj Ly (F 2019). – Starker, politischer Film mit eindeutiger Handlung und offenem Ende. – Camera Zwo (Sb).

„Jojo Rabbit“ von Taika Waitit (Nzl/USA/CZ 2019). – Komödiantischer Blick auf das Dritte Reich, intelligent und verspielt zugleich. – Camera Zwo (Sb).

„1917“ von Sam Mendes (USA/GB 2019). – Brillant inszeniert: Die subjektive Kamera wird zum Gefährten der jungen Soldaten. – Cinestar (Sb), UT (Sb), Eden (Hom), Cinetower (Nk), Movie World (Sls), Cinema Europa (Zw), Broadway (Ls) auch OF.

„Gelobt sei Gott“ von Francois Ozon (F 2019). – Fesselnder Film über Missbrauch in der Kirche, der auf einer wahren Begebenheit beruht. – Central (Nw).

★★★★

NEU: „Little Woman“ von Greta Gerwig (USA 2019). – Cinestar (Sb), Camera Zwo (Sb) auch OmU.

NEU: „Ein verborgenes Leben“ von Terence Malick (D/USA 2019). – Camera Zwo (Sb)

„Das Vorspiel“ von Ina Weisse (D 2019). – Nina Hoss macht das Drama in jeder Sekunde sehenswert. – Filmhaus (Sb).

„Lindenberg! Mach dein Ding“ von Hermine Huntgeburth (D 2019). – Liebevolles Biopic über den jungen, halsstarrigen Udo. – Cinestar (Sb), Camera Zwo (Sb), Schmelzer Lichtspiele, Broadway (Ls).

„Vom Gießen des Zitronenbaums“ von Elia Suleiman (F u.a. 2019). – Eine feine Komödie. – Camera Zwo (Sb).

„Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ von Caroline Link (D/Schweiz 2019). – Einfühlsame Verfilmung des Kinderbuchklassikers mit vorzüglicher Besetzung. – Camera Zwo (Sb), Schmelzer Lichtspiele.

„Knives Out – Mord ist Familiensache“ von Rian Johnson (USA 2019). – Bissig-unterhaltsame Detektivgeschichte mit großem Staraufgebot. – Cinestar (Sb), Passage (Sb), UT (Sb),Eden (Hom), Movie World (Sls), Broadway (Ls), nur OF.

„3 Engel für Charlie“ von Elizabeth Banks (USA 2019). – Actionspaß mit großen Schauwerten, Witz und Ironie. – Cinestar (Sb).

„Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ von J. J.Adams (USA 2019). – Der letzte Teil der Sequel-Trilogie zur Star Wars-Saga. Kylo Ren führt die Erste Ordnung an und erlangt unglaubliches Wissen und Macht. – Cinestar (Sb), UT (Sb), Eden (Hom), Cinetower (Nk), Movie World (Sls), Neues Theater (Wnd), City (Leb), Schmelzer Lichtspiele, Cinema Europa (Zw), Broadway (Ls), auch OF.

„Der kleine Rabe Socke – Suche nach dem verlorenen Schatz“ von Verena Fels (D 2019). – Im dritten Kinoabenteuer begibt sich der vorwitzige kleine Rabe mit seinen Freunden auf eine Schatzsuche. – Cinestar (Sb).

„Das geheime Leben der Bäume“ von Jörg Adolph (D 2019). – Buchautor Peter Wohlleben erklärt „Das geheime Leben der Bäume“ den Wald. – UT (Sb), Movie World (Sls).

„Die schönste Zeit unseres Lebens“ von Nicolas Bedos (F 2019). – Zeitreisefilm der besonderen Art – ein cineastisches Vergnügen. – Eden (Hom), Cinetower (Nk).

„Joker“ von Todd Phillips (USA 2019). – Hochspannender Psychothriller mit aktuellen Bezügen über einen Straßenkünstler in Gotham City, eindrucksvoll verkörpert von Joaquin Phoenix. – Cinestar (Sb).



★★★

NEU: „Die Kunst der Nächstenliebe“ von Gilles Legrand (F 2019). – Camera Zwo (Sb)

„Bad Boys for Life“ von Adil El Arbi und Bilall Fallah (USA 2019) – Nach 25 Jahren und einer ersten Fortsetzung kehren die beiden nun zurück. Und zwar mit Karacho. – Cinestar (Sb), Passage (Sb), Eden (Hom), Cinetower (Nk), Odeon (Mzg), Thalia (Bous), Movie World (Sls), Union (Ill), Neues Theater (Wnd), City (Leb), Central (Nw), Gloria Schmelz, Cinema Europa (Zw), Broadway (Ls) auch OF.

„Spione undercover – Eine wilde Verwandlung“ von Nick Bruno & Troy Quane (USA 2019). – Flottes, actionreiches Animationsabenteuer. – Cinestar (Sb), Oden (Mzg) Movie World (Sls), Union (Ill), Neues Theater (Wnd), City (Leb), Gloria Schmelz.

„Latte Igel und der magische Wasserstein“ von Regina Welker (D/B 2019). – Verfilmung des Kinderbuches von Sebastian Lybeck. Eine kleine Igelin begibt sich auf die Suche nach dem magischen Wasserstein, um ihren Wald vor einer Dürre zu retten. – Cinestar (Sb), Odeon (Mzg), Union (Ill), Schmelzer Lichtspiele.

„Die Eiskönigin 2“ von Jennifer Lee (USA 2019). – Fortsetzung des Kassenschlagers. Eine geheimnisvolle Stimme ruft nach Elsa, die ihr gemeinsam mit ihren Freunden in einen Wald folgt. – Cinestar (Sb), Passage (Sb), Eden (Hom), Cinetower (Nk), Thalia Bous, Movie World (Sls), Schmelzer Lichtspiele, Cinema Europa (Zw), Broadway (Ls), auch OF.

„Das perfekte Geheimnis“ von Bora Dagtekin (D 2019). – Gut besetzte Komödie um die Omnipräsenz des Smartphones in der heutigen Gesellschaft. – Cinestar (Sb), Cinema Europa (Zw).

„Der Klavierspieler von Gare du Nord“ von Ludovic Bernard (F 2019). – Musik-Drama mit Jules Benchetrit. – Filmtheater (Hw).



★★

„Vier zauberhafte Schwestern“ von Sven Unterwaldt (D/Ö/B 2019). – Klamaukkomödie über vier musikalisch talentierte Schwestern. – Cinestar (Sb), UT (Sb), Eden (Hom), Cinetower (Nk), Thalia Bous, Movie World (Sls), Central (Nw), Cinema Europa (Zw).

„Cats“ von Tom Hooper (GB/USA 2019). – Die Musical-Verfilmung krankt an einer schwachen Geschichte. – Cinestar (Sb), Union (Ill), Neues Theater (Wnd), City (Leb).

„Jumanji: The Next Level“ von Jake Kasdan (USA 2019). – In der enttäuschenden Fortsetzung kehren die Protagonisten gemeinsam mit zwei weiteren Spielern zurück in den Dschungel. Erneutes Spiel mit Geschlechter-Klischees mit The Rock und Jack Black. – Cinestar (Sb), Passage (Sb), Movie World (Sls), Broadway (Ls), auch OF.

„The Grudge“ von Nicolas Pesce (CAN/USA 2019) – Neuauflage eines Gruselfilms, der trotz inflationär eingesetzter Schockeffekte versucht, eine gediegenere, stärker an Figurenpsychologie orientierte Erzählweise zu etablieren. – Cinestar (Sb).

„Die Hochzeit“ von Til Schweiger (D 2019) – Nur wenig besser als der missglückte Vorgänger. – Cinestar (Sb), Passage (Sb), UT (Sb), Eden (Hom), Cinetower (Nk), Odeon (Mzg), Thalia Bous, Movie World (Sls), Union (Ill), Cinema Europa (Zw), Broadway (Ls).

Die Wolf-Gäng (D 2019) – Ein braves Fantasy-Filmchen mit abruptem Ende, dessen Figuren es an Charaktertiefe fehlt.– Cinestar (Sb), UT (Sb), Eden (Hom), Cinetower (Nk), Movie World (Sls), Gloria Schmelz, Cinema Europa (Zw).

„Happy Ending – 70 ist das neue 70“ von Hella Joef (Dk 2019). – Tragikkomödie über Emanzipation einer 70-jährigen Frau, nachdem sie von ihrem Ehemann verlassen wurde. – Movie World (Sls), Neues Theater (Wnd), City (Leb).

Noch ohne Wertung

NEU: „Die fantastische Reise des Dr. Dolittle“ von Stephen Gaghan. (USA 2019). – Cinestar (Sb) auch OF, UT (Sb), Eden (Hom), Cinetower (Nk), Thalia Bous, Movie World (Sls), Neues Theater (Wnd), City (Leb), Schmelzer Lichtspiele, Cinema Europa (Zw), Broadway (Ls) auch OF

NEU: „Countdown“ von Justin Dec (USA 2019). – Cinestar (Sb), UT (Sb), Movie World (Sls), Broadway (Ls).

NEU: „Die Heinzels – Rückkehr der Heinzelmännchen“ von Ute von Münchow-Pohl (D 2019). – Cinestar (Sb), Eden (Hom), Cinetower (Nk), Movie World (Sls), Cinema Europa (Zw).

