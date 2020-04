Die Corona-Krise bedroht viele freiberuflich tätige Musiker und Musikerinnen in ihrer Existenz. Geplante Konzerte können nicht stattfinden, Veranstaltungsorte sind geschlossen und Einnahmen brechen weg.

In dieser Situation rufen die Arbeitskammer des Saarlandes und das Ministerium für Bildung und Kultur (MBK) ab diesem Montag die Kultur-Initiative „Support your local act, don´t forget your favourite location“ ins Leben. Ziel der Initiative ist es, lokale Künstler und Künstlerinnen und Veranstaltungsorte zu unterstützen und alternative Zugänge zu Kulturangeboten zu fördern.

Freiberufliche saarländische Musiker und Musikerinnen werden ab diesem Montag an bekannten Veranstaltungsorten halbstündige Konzerte geben und Filmmitschnitte aufzeichnen. Diese werden anschließend im Internet veröffentlicht. Dafür gibt es eine Gage beziehungsweise ein Nutzungsentgelt für Künstler und Veranstaltungsorte. Das erste Konzert gibt Manuel Sattler in der Kneipe Nilles Saarbrooklyn in Saarbrücken. Die Aufzeichnung läuft an diesem Montag um 19 Uhr über den Youtube-Kanal und die Facebookseite der Arbeitskammer. Die nächsten Konzerttermine werden an diesem Montag auf der Internetseite der Arbeitskammer veröffentlicht. Die geltenden Regeln zum Infektionsschutz werden eingehalten, die Veranstaltungsorte bleiben auch während der Aufzeichnungen der Konzerte für den Publikumsverkehr geschlossen.