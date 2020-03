Das Saarklang-Festival 2020 ist abgesagt – und gibt seine bisherigen Einnahmen weiter. Das Festival, organisiert von Studierenden des Studiengangs Musikmanagement der Universität des Saarlandes, hätte in seinem siebten Jahrgang vom 20. bis 23. Mai in Saarbrücken stattfinden sollen. red

Doch die Corona-Krise mache die Organisation und weitere Planungen zu unkalkulierbar, teilte das Festival mit – 2021 soll es aber wieder stattfinden.

Bisherige Mittel durch seine Crowdfunding-Kampagne will das Saarklang-Team nun weitergeben und „anderen unserer Branche in dieser schweren Zeit helfen“. Das Geld soll zum Teil an das Café Zing in Saarbrücken als Vertreter der lokalen Musikszene gehen, der andere Teil fließt laut Festival in die Crowdfunding-Kampagne des „Intensiv Theaters“. Denn dieses gemeinnützige Projekt setze mit seiner Aktion „Kultur gegen Corona“ gerade „ein wichtiges Zeichen gegen die Krise und für die Kultur“: Am 13. April läuft ein Benefiz-Konzert als Live-Stream, mit dem Geld gesammelt wird für Künstlerinnen und Künstler, die finanziell unter der Corona-Krise zu leiden haben.

Informationen zum Konzert und zur Möglichkeit, zu spenden:

www.intensivtheater.org