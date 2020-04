später lesen Gestreamtes Theater Saarbrücker Theater-Kollektiv spielt im Internet Teilen

Das Saarbrücker Korso-op.Kollektiv zieht in den Zeiten von Corona ins Internet um und bietet Theater per Streaming. Am Mittwoch gibt es den ersten Termin des Formats „Tristesse Digital – Kutteln sind auch keine Lösung“. tok