(dpa) Im Jahr seines 200-jährigen Bestehens hat das weltberühmte Prado-Museum in Madrid einen Besucherrekord verbucht. Im Jubiläumsjahr 2019 habe der Kunsttempel mehr als 3,2 Millionen Menschen angelockt, „die höchste Zahl in seiner Geschichte“ und zehn Prozent mehr als im Vorjahr, so die Nachrichtenagentur Europa Press.