Oscar-Siegerfilm „Parasite" läuft in Saar-Kinos

„Parasite“, der große Sieger der diesjährigen Oscar-Verleihung, ist am Wochenende noch einmal in saarländischen Kinos zu sehen. Die schwarzhumorige Gesellschaftssatire des südkoreanischen Regisseurs Bong Joon Ho („Snowpiercer“) , die vier Oscars gewonnen hat, läuft von Samstag bis Montag in der Camera Zwo in Saarbrücken, jeweils um 15.15 und 17.45 Uhr; die Kinowerkstatt St. red