Für sein Luther-Drama im Rahmen der Nibelungen-Festspiele in Worms will der Schweizer Schriftsteller Lukas Bärfuss aus dem Vollen schöpfen. „Luther als Figur ist unschlagbar dramatisch in seiner ganzen Existenz“, sagte Bärfuss am Montag in Berlin.