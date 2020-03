Die Jazzgitarristin aus Neunkirchen ist mit 54 Jahren gestorben. 14 Alben brachte sie mit ihrem Mann Martin Weinert heraus, ihr letztes Konzert gab sie im Dezember. Von Elke Jacobi

Musiker in aller Welt hielten am späten Mittwochabend den Atem an. Da wurde bekannt: Susan Weinert ist tot. Die Neunkircher Jazz-Gitarristin hat am Montag den langen Kampf gegen den Krebs verloren, vorgestern hat ihr Mann Martin auf ihrer Facebook-Seite mit Fotos ihres letzten Konzertes die Nachricht verbreitet. Darunter auf Englisch: „Diese wundervollen Fotos ... zeigen all ihre Schönheit und Passion und sagen mehr, als Worte es können.“ Weinert wäre im Juni 55 Jahre alt geworden. Die Gitarristin war 34 Jahre mit dem Bassisten Martin Weinert verheiratet, mit dem sie fast genau so lange gemeinsam auf der Bühne stand.

Das Ehepaar war in der ganzen Welt unterwegs, hatte Auftritte bei allen großen Jazzfestivals. Insgesamt sind es über 3000 geworden. Noch im Herbst haben sie in der Stummschen Reithalle in Neunkirchen ihr aktuelles Album vorgestellt. Nachfolgende Auftritte mussten bereits aus gesundheitlichen Gründen abgesagt werden. Ein letztes Mal noch schaffte sie es am 28. Dezember auf die Bühne, im Pfandhaus in Köln.

Erleben durfte Susan Weinert die Veröffentlichung des neuen Albums nun nicht mehr, es kommt erst am 5. April in den Handel. Mit „Der Baum vor meinem Fenster“ hat Weinert ein sehr poetisches Vermächtnis hinterlassen. Das Album ist das zweite als Susan-Weinert-Rainbow-Trio, zu dem auch der Pianist Sebastian Voltz gehört. Auf diesem Album spielt Weinert noch einmal die akustische Gitarre, zu der sie in den letzten Jahren wieder verstärkt zurückgekehrt war. Insgesamt 14 Alben hat Susan Weinert zusammen mit ihrem Mann herausgebracht.

Im Herbst resümierten Susan und Martin noch, zogen bereits eine kleine Lebensbilanz, erinnerten an das Jahr 1989, das „auch für uns persönlich ein ganz wichtiges und sehr ereignisreiches Jahr“ war, mit Auftritten in Los Angeles, einer Einladung nach Moskau und weiteren internationalen Auftritten der Beginn einer großen Karriere. 30 Jahre später war der Terminkalender voll, und wäre es auch 2020 gewesen.

Auch wenn Susan Weinert längst weltweit einen großen Namen hat, so ist sie doch ihrer Heimatstadt Neunkirchen immer eng verbunden geblieben. Jegliche Starallüren waren ihr fremd. Still, in sich ruhend und so sehr und eng mit ihrem Mann Martin verbunden.

Und so wird die Welt nicht nur um den Verlust dieser Ausnahme-Gitarristin trauern. Jeder, der Susan Weinert kennenlernen durfte, ihr persönlich begegnet ist, wird voll Zuneigung an ihre stille, bei allem Erfolg immer bescheidene, ruhige Art denken, an das nette Wort, das sie für jeden hatte, dem sie auf ihrem Weg begegnet ist. An die Freude, die diese grandiose Musikerin empfand, wenn sie auf dem Neunkircher Wochenmarkt beim Einkaufsbummel mit ihrem Mann von den Menschen ihrer Geburtsstadt auf ihre Arbeit angesprochen wurde. Sie war eine außergewöhnliche Musikerin und ein wirklich feiner Mensch, dem man gerne noch gelauscht hätte, dessen Lächeln man gerne noch öfter erwidert hätte. „Leise, fast unbemerkt“, so lautet der Titel eines ihrer Songs auf dem 14. Album. Eigentlich soll er den beginnenden Frühling beschreiben. Inzwischen sagt er aber noch so sehr viel mehr . . .