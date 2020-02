später lesen „Die lyrische und dramatische Malerei der Sammlung“ „Museum after work“ im Saarlandmuseum Teilen

In seiner Mittwochs-Reihe „Museum after work“ lädt das Saarlandmuseum morgen ab 18 Uhr in seine moderne Galerie. Bernhard Wehlen zeigt und bespricht die lyrische und dramatische Malerei der Sammlung. red