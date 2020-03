später lesen Lesung Mehrsprachige Lesung mit Autoren aus der Großregion Teilen

Im Rahmen der siebten Ausgabe des „Printemps Poétique Transfrontalier“ finden am 18. März im Saarländischen Künstlerhaus und am 19. März in der Stadtbibliothek Sulzbach Lesungen statt (jeweils ab 20 Uhr).