später lesen Literatur Dunkle Kapitel von Goethe- und Schiller-Archiv erforschen Teilen

Twittern



Die Nachlässe von Goethe und Schiller, Liszt und Nietzsche gehören zu den Schätzen im Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar. Der Chef in spe will sich aber nicht nur mit der Verehrung des ältesten Literaturarchivs Deutschland beschäftigen. Von Marie-Hélèn Frech, dpa