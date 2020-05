später lesen Streaming Auf originelle Weise anders: „Never Have I Ever“ bei Netflix Teilen

Twittern



Mit Coming-of Age-Serien wie „Stranger Things“ oder „I Am Not Okay With This“ hat Netflix in den letzten Jahren eine Menge Hits produziert. Und jetzt kommt „Noch nie in meinem Leben...“. Von Aliki Nassoufis, dpa