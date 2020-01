später lesen „Miles Ahead“ und „Dingo“ Miles Davis in der Kinowerkstatt Teilen

Die Kinowerkstatt in St. Ingbert widmet sich am Wochenende dem legendären Jazzmusiker Miles Davis (1926-1991). Am Samstag (20 Uhr) und Montag (18 Uhr) läuft die Dokumentation „Miles ahead“; am Sonntag um 20 Uhr ist der Spielfilm „Dingo“ zu sehen: über einen australischen Amateurmusiker auf der Suche nach seinem großen Idol Miles Davis. red