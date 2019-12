später lesen Nach sexuellen Übergriffen Kevin Spacey meldet sich mit bizarrem Video zurück Teilen

US-Schauspieler Kevin Spacey, der nach Vorwürfen wegen sexueller Übergriffe kaum noch öffentlich auftritt, hat sich mit einem bizarren Video zurückgemeldet. Zum ersten Mal seit einem Jahr postete der 60-Jährige am Dienstag auf Twitter und Youtube eine Videobotschaft, in der er im Stil seiner früheren Figur aus der Serie „House of Cards“, dem skrupellosen Politiker Frank Underwood, die Zuschauer anspricht.