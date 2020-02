Diese Filme sind jetzt angelaufen

Oscarpreisträgerin Margot Robbie begibt sich in der Comicverfilmung „Birds Of Prey - The Emancipation of Harley Quinn“ in eine reine Frauengang und damit auf die gefährlichen Straßen von Gotham City. Unterdessen versuchen sich Maren Kroymann und Heiner Lauterbach in „Enkel für Anfänger“, der neuen Komödie von Wolfgang Groos als Leihgroßeltern. Vor einigen Wochen noch zu Gast beim Filmfestival Max Ophüls Preis, startet „Darkroom“ von Rosa von Praunheim nun bundesweit in den deutschen Kinos.