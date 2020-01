Jetzt im Kino: „Vier wunderbare Schwestern“ von Sven Unterwaldt, „Underwater – Es ist erwacht“ und „The Grudge“.

Unter anderem diese drei Filme starten an diesem Donnerstag in den deutschen Kinos.

Vier zauberhafte Schwestern: Sven Unterwaldt erzählt in seiner neuen Klamaukkomödie von vier musikalisch talentierten Schwestern, die als „Sister Magic“ an einem schulischen Gesangswettbewerb teilnehmen wollen, um sich für eine Casting-Show zu qualifizieren. Sie verfügen jedoch auch über magische Kräfte aus einer Elfenstaub-Quelle, auf die es zugleich eine fiese Hexe abgesehen hat. Die unausgegorene Fantasy-Komödie beschwört mit schlichten Liedtexten den Zusammenhalt der Mädchen, reproduziert damit aber nur billige Geschlechter-Klischees. Die erwachsenen Schauspieler legen ihre Rollen als Knallchargen an; nur die jungen Darstellerinnen überzeugen mit natürlichem und engagiertem Spiel (D/Öst/Bel 2019, 97 Minuten).

„Underwater – Es ist erwacht“ von William Eubank (USA 2019, 95 Min.) ist mit Kristen Stewart und Vincent Cassel prominent besetzt. Eubank hatte zuvor die Filme „Love“ und „The Signal“ verantwortet und lange als Kameramann gearbeitet. In „Underwater“ geht es um eine Gruppe von Wissenschaftlern, die tief unter Wasser von einem Seebeben heimgesucht wird. Nicht nur, dass die Forschungsstation schwer in Mitleidenschaft gezogen wird, das Beben erweckt auch ein unheimliches Etwas zum Leben.

„The Grudge“: Noch ein Horrorstreifen. Das Werk von Nicolas Pesce (USA 2019, 94 Min.) ist die Neuauflage eines Gruselfilms von vor 16 Jahren. Damals bekam es Sarah Michelle Gellar als Austauschstudentin in Tokio mit einem bösen Geist zu tun. Diesmal ist es eine alleinerziehende Polizistin (gespielt von der Engländerin Andrea Riseborough), die es zwecks Ermittlungen in ein Haus zieht, in dem ein unguter Geist sein Unwesen treibt. In der Folge muss sie nicht nur um ihr, sondern auch um das Leben ihres kleinen Sohnes bangen. Zu den Produzenten des 95-Minüters gehört auch eine Legende des Gruselfilm-Genres: Sam Raimi, der unter anderem verantwortlich zeichnet für einen der wichtigsten Streifen des Horror-Bereichs überhaupt: „Tanz der Teufel“ von 1981.

DAS NEUE JAHR wartet übrigens mit etlichen weiteren Gruselfilmen auf. So schickt die Regisseurin Floria Sigismondi im Frühjahr eine auf Henry James zurückgehende Geschichte namens „Die Besessenen“ ins Horror-Rennen; bereits im März wird die wunderbare Elisabeth Moss („Mad Men“, „The Handmaid’s Tale“) von ihrem toten Ex verfolgt in „Der Unsichtbare“. Für den Sommer ist eine Rückkehr des „Candyman“ angekündigt, der dritte Teil von „The Conjuring“ steht für September in den Horror-Kalendern.

Schließlich wird auch Michael Myers den Fans erneut die Ehre erweisen: der legendäre Maskenkiller aus „Halloween“. Der neue, wieder von David Gordon Green inszenierte Film ist für Mitte Oktober angekündigt.⇥