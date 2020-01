Menschenrechtler und Moderatorin sind empört, dass der umstrittene Präsident Al-Sisi vom Semperopernball geehrt wurde.

Wegen der Auszeichnung des ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi mit dem St. Georgs-Orden des Dresdner Semperopernballs gehen weitere an der Ballnacht Beteiligte auf Distanz. Moderatorin Judith Rakers überlegt nach eigenen Aussagen Konsequenzen. „Aus dem kulturellen Ereignis Semperopernball ist durch die Verleihung des St. Georg-Ordens an al-Sisi ein politisches geworden“, twitterte sie am Dienstag.

„Mich irritiert diese Verleihung sehr und ich bin seitdem in Gesprächen über die Konsequenzen, die ich als Moderatorin des Balls ziehen möchte“, hieß es. Rakers soll den Ball am 7. Februar in der Semperoper mit Sänger Roland Kaiser moderieren.

Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hatte seine Teilnahme ebenfalls infrage gestellt. Der MDR als Medienpartner distanzierte sich ebenso vom Preisträger wie die DDV-Mediengruppe, die eine Ballzeitung erstellt. Falls der Veranstalter bei seinem Vorhaben bleibt, die Ehrung von al-Sisi beim Ball zu thematisieren, werde diese Sequenz vom MDR nicht mit ausgestrahlt, hieß es.

Veranstalter ist der „SemperOpernball e.V.“ um den Vorsitzenden Hans-Joachim Frey. Der Orden war am Sonntag vorzeitig an al-Sisi übergeben worden. Eine Delegation des austragenden Vereins reiste dafür nach Kairo.

Semperopern-Intendant Peter Theiler hatte die Preisverleihung ebenfalls kritisiert. Ballleiter Frey hingegen verteidigte die Ehrung und verwies auf die Eröffnung eines nationalen Museums in Kairo. „Wir wollen Kulturbrücken bauen“, erklärte er. Es gehe darum, „mit der Sprache der Kultur Dialog herzustellen“. Afrika sei wichtig für Europa, Al-Sisi Präsident der afrikanischen Union und damit Ansprechpartner für ganz Afrika. Man sei sich natürlich bewusst, wie Al-Sisi mit Kritikern und Journalisten umgeht. Aber Al-Sisi sorge auch für Stabilität in Ägypten, den Aufbau der Gesellschaft, für Kultur und Bildung. Man habe sich vorher abgesichert, auch bei der Sächsischen Staatskanzlei. „Die Preisverleihung an Herrn Al-Sisi wird als unproblematisch angesehen“, sagte Frey.

Der ehemalige Armeechef Al-Sisi kam 2013 nach einem Militärputsch an die Macht und wurde 2014 als Präsident vereidigt. Seitdem geht er mit harter Hand gegen Oppositionelle und Kritiker vor. Die Meinungs- und Versammlungsfreiheit ist in Ägypten stark eingeschränkt.

Der Preis ist eine Nachbildung eines barocken Anhängers mit dem Heiligen Georg aus dem Grünen Gewölbe. Der Heilige Georg stand für den Sieg des Guten über das Böse.