Trotz des Unglücks 2010 Dr. Motte will Loveparade in Berlin neu starten FOTO: dpa / Annette Riedl

Mit Zuspruch von Betroffenen der Loveparade-Katastrophe von 2010 will Dr. Motte die Loveparade in Berlin wieder neu aufleben lassen. Nach dem Vorbild der früheren Berliner Loveparade sollten wieder Raver durch die Hauptstadt ziehen, sagte der Berliner DJ am Montag vor Journalisten.