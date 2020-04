später lesen Corona und Bayreuth Der „Supergau“ auf dem Grünen Hügel FOTO: SR / Andreas Zihler FOTO: SR / Andreas Zihler Teilen

Die Bayreuther Festspiele fallen in diesem Jahr aus – ausgerechnet in einem „Ring“-Jahr. Das betrifft auch Pietari Inkinen, den Dirigenten der DRP in Saarbrücken. Von dpa/red