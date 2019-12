„7500“ von Patrick Vollrath: Klug konstruiertes Spielfilmdebüt über eine versuchte Flugzeugentführung. Von Martin Schwickert

Neben seinem Unterhaltungsauftrag ist das Kino auch immer wieder ein Therapieraum, in dem sich das Publikum im gut gepolsterten Sessel mit den eigenen Ängsten konfrontieren kann. Und so hat sich mit Klassikern wie „Airport“ (1970) und modernen Nachfolgewerken wie „Flight Plan“ (2005), „Flug 93“ oder „Non Stop“ (2014) ein eigenes Filmgenre herausgebildet, in dem zunehmend auch das terroristische Gefahrenpotenzial der zivilen Luftfahrt ausgelotet wird.

Mit seinem Spielfilmdebüt „7500“ liefert der deutsche Regisseur Patrick Vollrath nun eine interessante Variante, indem er die versuchte Entführung eines Flugzeugs komplett aus der Perspektive des Co-Piloten erzählt. Michael Lutzmann (Carlo Kitzlinger) und sein Co-Pilot Tobias Ellis (Joseph Gordon-Levitt) bereiten sich hier auf den Flug von Berlin nach Paris vor. Die Türen werden geschlossen und der Airbus auf das Rollfeld gelenkt. Schon hier zeigt sich die Qualität von Vollraths Herangehensweise, der das Startprozedere mit all seinen technischen Details in Echtzeit beobachtet.

Aus der Genauigkeit, mit der hier das Cockpit als Arbeitsplatz vorgestellt wird, bezieht der Film seine ersten subtilen Spannungsmomente und stellt die Hauptfiguren als versierte Profis vor, die alles in der großen Maschinerie unter Kontrolle haben. Das ändert sich dramatisch, als die Stewardess (Aylin Tezel) das Mittagessen für die Piloten bringt und drei Männer mit Glasscherben bewaffnet das Cockpit stürmen. Im Handgemenge gelingt es den Piloten zwei der Eindringlinge zurückzudrängen und die Tür wieder zu schließen. Der Kapitän ist schwer verletzt. Tobias, der den dritten Täter bewusstlos geschlagen hat, fesselt diesen und übernimmt die Kontrolle über das Flugzeug. Die Anweisungen für einen solchen Fall sind klar: Die Tür darf auf keinen Fall geöffnet und die Maschine muss beim nächsten Flughafen zur Landung gebracht werden. Aber natürlich geben die Entführer in der Kabine nicht auf. Sie drohen die Geiseln zu töten und auch der gefesselte Komplize wird irgendwann aus der Bewusstlosigkeit erwachen.

Mit der strengen, formalen Entscheidung die dramatischen Ereignisse aus der klaustrophobischen Enge des Cockpits heraus zu erzählen, generiert Vollrath nicht nur ein maximales Spannungspotenzial, sondern auch die vollkommene Identifikation mit dem unerfahrenen Helden. In der chaotischen Situation muss dieser eine Überlebensentscheidung nach der anderen treffen. Vollrath katapultiert sein Publikum mitten in diesen Verantwortungskosmos hinein. Aber im letzten Drittel findet er mit einer überraschenden Wendung eine Möglichkeit über den Tellerrand seines Protagonisten hinaus zu sehen, und zu einer Konfrontation, die das aufgeheizte Gut-Böse-Schema unterminiert. Ein kleines, kompaktes, klug konstruiertes Spielfilmdebüt, das die Headhunter in Hollywood bestimmt schon auf dem Schirm haben.

Deutschland/Österreich 2019, 92 Min.; Regie: Patrick Vollraht; Buch: Vollrath, Senad Halibasic; Kamera: Sebastian Thaler; Besetzung: Joseph Gordon-Levitt, Omid Memar, Aylin Tezel, Carlo Kitzlinger.