Das Kinoprogramm vom 26.12 bis 8.1: Starke Filme von Caroline Link, Rian Johnson und Elizabeth Banks.

✮✮✮✮✮

„Aretha Franklin: Amazing Grace“ von Alan Elliott und Sidney Pollack (USA 2018). – Livemitschnitte zweier Gospelkonzerte, nach 45 Jahren endlich veröffentlicht. Ein Meisterwerk. – Camera Zwo (Sb).



✮✮✮✮

NEU ab 26.12.: „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ von Caroline Link (D/Schweiz 2019). – Siehe Kritik Seite 18. – Passage (Sb), Camera Zwo (Sb), Eden (Hom), Cinetower (Nk).

NEU ab 26.12.: Die Sehnsucht der Schwestern Gusmao“ von Karim Ainouz (Bra/D 2019). – Siehe Foto auf dieser Seite. – Camera Zwo (Sb).

NEU ab 26.12.: „7500“ von Patrick Vollrath (D/Öst. 2019). – Siehe Kritik Seite 19. – Nur Bundesstart.

NEU ab 2. 1.: „Knives Out – Mord ist Familiensache“ von Rian Johnson (USA 2019). – Siehe Kritik Seite 21. – Cinestar (Sb).

NEU ab 2.1.: „3 Engel für Charlie“ von Elizabeth Banks (USA 2019). – Siehe Kritik Seite 20. – Cinestar (Sb), Passage (Sb), UT (Sb).

„Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ von J. J.Adams (USA 2019). – Der letzte Teil der Sequel-Triologie zur Star Wars-Saga. Kylo Ren führt die Erste Ordnung an und erlangt unglaubliches Wissen und Macht. – Passage (Sb), UT (Sb), Eden (Hom), Cinetower (Nk), Odeon (Mzg), Thalia Bous, Central (Nwl), Schmelzer Lichtspiele, Gloria Schmelz.

„The Farewell“ von Lulu Wang (USA 2019). – Eine feine Familiengeschichte aus China. – Camera Zwo (Sb).

„The Peanut Butter Falcon“ von Tyler Nilson und Michael Schwartz (USA 2019). – Bewegendes Buddy-Abenteuer. – Camera Zwo (Sb).

„Einsam zweisam“ von Cédric Klapisch (Frk 2019). – Eine zarte Liebesgeschichte aus Paris. – Filmhaus (Sb).

„Motherless Brooklyn“ von Edward Norton (USA 2019). – Moderner, stimmungsvoller Film-Noir-Thriller mit starker Besetzung. – Camera Zwo (Sb).

„Die Wache“ von Quentin Dupieux (F/B 2018). – Herrlich absurdes und köstliches Kammerspiel mit reizvollen Figuren. – Camera Zwo (Sb).

„Alles außer gewöhnlich“ von Eric Toledano und Olivier Nakache (Frk 2019). – Gut erzählte wahre Geschichte um zwei Männer, die sich um autistische Jugendliche kümmern – hart, aber witzig. – Camera Zwo (Sb).

„Die schönste Zeit unseres Lebens“ von Nicolas Bedos (Fra 2019). – Zeitreisefilm der besonderen Art – ein cineastisches Vergnügen. – Camera Zwo (Sb).



★★★

NEU ab 26.12.: „Der geheime Roman des Monsieur Pick“ von Rémi Bezancon (Fra/Bel 2019). – Siehe Kritik Seite 18. – Camera Zwo (Sb).

NEU ab 26.12.: „Spione undercover – Eine wilde Verwandlung“ von Nick Bruno & Troy Quane (USA 2019). – Siehe Kritik Seite 19. – Cinestar (Sb).

Neu ab 26.12.: „Pavarotti“ von Ron Howard (USA 2019). – Siehe Kritik Seite 20. – Filmhaus (Sb).

NEU ab 2.1.: „Judy“ von Rupert Goold (GB 2019). – Siehe Kritik Seite 22. – Camera Zwo (Sb).

„Die Eiskönigin 2“ von Jennifer Lee (USA 2019). – Fortsetzung des Kassenschlagers. Eine geheimnisvolle Stimme ruft nach Elsa, die ihr gemeinsam mit ihren Freunden in einen Wald folgt. – Eden (Hom), Cinetower (Nk), Odeon (Mzg), Thalia Bous, Schmelzer Lichtspiele.



★★

NEU ab 26.12.: „Cats“ von Tom Hooper (GB/USA 2019). – Siehe Kritik Seite 21. – Cinestar (Sb), UT (Sb), Eden (Hom), Cinetower (Nk), Thalia Bous,

NEU ab 2.1.: „Cunningham“ von Alla Kovgan (D/F/USA 2019). – Siehe Kritik Seite 22. – Camera Zwo (Sb).

„Jumanji: The Next Level“ von Jake Kasdan (USA 2019). – In der enttäuschenden Fortsetzung kehren die Protagonisten gemeinsam mit zwei weiteren Spielern zurück in den Dschungel. Erneutes Spiel mit Geschlechter-Klischees mit The Rock und Jack Black. – UT (Sb), Eden (Hom), Cinetower (Nk), Odeon (Mzg), Thalia Bous, Schmelzer Lichtspiele.

FOTO: Piffl Medien

FOTO: Tobis Film / JULIA TERJUNG

FOTO: Arsenal

FOTO: Piece of Magic

FOTO: 2019 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

