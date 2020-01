später lesen CD-Besprechung Das neue Album von „An Erminig“ erzählt von Hexen und Liebe FOTO: An Erming FOTO: An Erming Teilen

Zurück zu den Wurzeln: Wer sich historische bretonische Lieder und Balladen in Kombination mit der zeitlos ausgelassenen Stimmung eines traditionellen Tanzfestes ins heimische Wohnzimmer holen will, ist mit dem neuen und nunmehr fünften Album von „An Erminig“ gut beraten: Auf „Plomadeg“ greifen die Hermeline in Quintett-Besetzung die Tradition der fahrenden keltischen Sänger und Erzähler auf, die in früheren Zeiten in der Bretagne oder in Galicien von Dorf zu Dorf zogen, um der Landbevölkerung allerlei Begebenheiten und Geschichten zu erzählen – wahre und erfundene, von Hexen, Liebe und Verbrechen. Von Kerstin Krämer