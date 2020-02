„Créajeune“, der Filmwettbewerb der Großregion, macht heute im Saarbrücker Kino Achteinhalb Station: In der Kategorie „Wettbewerb Junge Erwachsene“ laufen heute Abend ab 19 Uhr acht Filme – in einer Länge zwischen fünf und 26 Minuten. red

Zu sehen sind unter anderem zwei Epsioden der Doku-Reihe „Mind.Art.Creativity“ über Künstlerinnen und Künstler in Luxemburg, französische Horror-Comedy („Bernard-Henri: Escape from terre“), ein belgischer Film über den Klimawandel („Rendez-Vous en 2050“) – und eine saarländische Produktion: Nicola Bläs erzählt in „Stand your ground“ von einer jungen Frau und ihrem alles beherrschenden Traum, Tänzerin zu werden.

www.filmbuero-saar.de