Wegen des großen Publikumsinteresses verlängert das Museum St. Wendel seine Ausstellung „Visign – Zeichnungen von Heinz Popp“ bis einschließlich Sonntag, 15. März. red

Popp arbeitete als Grafikdesigner und war Professor für Grundlagen der Visuellen Kommunikation an der Hochschule der Bildenden Künste Saar (HBK). Öffnungszeiten: Di-Fr 10-16.30 Uhr, Do 10-18 Uhr, Sa 14-16.30 Uhr, So 14-18 Uhr.

www.museum-wnd.de