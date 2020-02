später lesen Ausstellung „Jan de Vliegher“ verlängert Ausstellung „Jan de Vliegher“ verlängert FOTO: Jan De Vliegher / Dominique Provost FOTO: Jan De Vliegher / Dominique Provost Teilen

Wegen des großen Erfolgs wird die Ausstellung „Jan de Vliegher. What you see is what you see“ in der Städtischen Galerie Neunkirchen bis Ostermontag, 13. April, verlängert. red