Das Landesarchiv Saarbrücken lädt zu Führungen und einer neuen Ausstellung ein.

Anlässlich des bundesweiten Tages der Archive eröffnet das Saarländische Landesarchiv am heutigen Samstag eine Ausstellung zum Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71: „Von der Depesche zum Denkmal – Der Deutsch-Französische Krieg in der regionalen Kommunikation“. 80 Exponate sind zu sehen, Plakate, Bilder, Tagebücher, Zeitungsberichte und Feldpostbriefe. Das Archiv verspricht „eine Fülle bisher noch nicht gezeigter Bilder und Objekte“, die die Geschichte des letzten „Einigungskrieges“ im Grenzraum illustriert.

Das Landesarchiv Saarbrücken bietet am Samstag Führungen an, „in die für die Öffentlichkeit sonst geschlossenen Bereiche“: um 11, 13 und 15 Uhr. Geöffnet ist es an diesem Tag von 10 bis 16 Uhr.

Landesarchiv Saarbrücken, Dudweilerstraße 1, Saarbrücken-Scheidt.

Info: www.saarland.de/landesarchiv.htm