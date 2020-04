DRP spendet 5000 Euro an Nothilfefonds

Musikerinnen und Musiker der Deutschen Radio Philharmonie (DRP) spenden 5000 Euro für den Nothilfefonds der Deutschen Orchester-Stiftung, wie der SR mitteilt. red

Die DRP unterstütze so den Spendenaufruf der Deutschen Orchester-Stiftung „Solidarität für die freiberuflichen Musiker in Deutschland“. In einem Appell beschreibt die Deutsche Orchester-Stiftung die aktuelle Notlage freiberuflicher Musikerinnen und Musiker: „Sie verlieren für die kommenden Monate ihre Lebensgrundlage. Sie haben keine Lohnfortzahlung. Keine Auftritte, kein Unterrichten, kein Geld. Nur wenige haben Rücklagen oder eine familiäre Absicherung.“

Das Spendenkonto lautet: Deutsche Orchester-Stiftung, „Nothilfefonds“.

IBAN: DE35 1004 0000 0114 1514 05

BIC: COBADEFFXXX