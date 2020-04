Das Festival Perspectives sagt seine 43. Ausgabe ab. Eigentlich hätte es vom 28. Mai bis 6. Juni an verschiedenen Spielorten auf beiden Seiten der deutsch-französischen Grenze stattfinden sollen. Von Tobias Kessler

Die Festivalleiterin Sylvie Hamard und ihr Team teilten am Freitag mit, „in Anbetracht der aktuellen Empfehlungen der saarländischen Landesregierung und des französischen Staates sehen wir uns leider gezwungen, die 43. Ausgabe des Festivals abzusagen“. Die Lage sei „vollkommen neuartig“, und „der Schutz unser aller Gesundheit hat Priorität“. Die 43. Ausgabe werde nun vom 20. bis 29. Mai 2021 stattfinden.

In Abstimmung mit der Stiftung für die deutsch-französische kulturelle Zusammenarbeit, dem Saarland, der Stadt Saarbrücken, dem Conseil Départemental de la Moselle, den Partnerinnen und Partnern, den Künstlerinnen und Künstler, habe man „verschiedene Möglichkeiten erörtert. Auch eine Verschiebung des Festivals wurde diskutiert. Doch aufgrund erheblicher Unsicherheiten, die gerade für die Theater, die Festivals und die Kulturwelt im allgemeinen fortbestehen werden, haben wir uns gegen eine reduzierte Ausgabe des Festivals in der zweiten Jahreshälfte entschieden. Ebensowenig können wir uns eine digitale Alternative vorstellen, die dieses wichtige Rendez-vous der zeitgenössischen Bühnenkunst seines Wesens berauben würde.“

Es sei „vernünftiger und der Situation angemessener, in Ruhe zu überlegen, wie ein Wiedersehen in entspannter Stimmung im nächsten Jahr aussehen kann. Man freue sich „auf ein Wiedersehen 2021 in glücklicheren Zeiten und darauf, umso ausgelassener gemeinsam die zeitgenössische Bühnenkunst zu feiern und Momente der Freude zu teilen“.

www.festival-perspectives.de