Virus in Deutschland angekommen Erste Coronafälle in NRW und Baden-Württemberg

In Nordrhein-Westfalen ist ein Patient nachweislich an dem neuartigen Coronavirus erkrankt. Die Person aus Erkelenz solle nun in die Uniklinik Düsseldorf gebracht werden, bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr der dpa. dpa