Entwarnung nach Skelettfund: Objekt wohl aus Bio-Unterricht

Leiche oder Lehrobjekt? Polizisten haben in Herne ein menschliches Skelett gefunden – glücklicherweise war es kein echtes. Der vermeintliche Gruselfund wurde in der Nähe einer Gesamtschule entdeckt, wie die Beamten am Sonntag mitteilten.