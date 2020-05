Ein neuer Lebens-Takt in Rheinland-Pfalz

Lockerungen in der Corona-Krise

Weitere Lockerungen wurden in der Corona-Krise beschlossen. So dürfen etwa Friseure und der gesamte Handel wieder in Rheinland-Pfalz öffnen.

Nach einem wochenlangen Behelfsunterricht in der Corona-Krise beginnt an diesem Montag für 130 000 Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz wieder der Schulalltag. Grundlage dafür ist ein mit dem Gesundheitsministerium, der Universitätsmedizin Mainz und den Schulträgern abgestimmter Hygieneplan, den alle Schulen umsetzen müssen. Dazu gehören unter anderem verkleinerte Lerngruppen, Pausenregelungen sowie Regelungen zum Abstand und zur Raumhygiene.

„Ich weiß aus zahlreichen Rückmeldungen, dass sich die Schülerinnen und Schüler wie die Lehrkräfte darauf freuen“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. „Denn Schule ist sehr viel mehr als nur Unterricht. Schule ist ein Ort des sozialen Miteinanders, des Austausches und der Freundschaften.“

Land, kommunale Schulträger und Schulen hätten in den vergangenen Wochen die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass der Infektionsschutz an den Schulen eingehalten werden könne, erklärte Hubig. Die Notbetreuung in den Schulen und Kindertagesstätten werde fortgesetzt und ausgeweitet.

Rechtzeitig vor der weiteren Öffnung der Schulen wurden diese vom Land mit persönlicher Schutzausrüstung ausgestattet. Helferinnen und Helfer des Roten Kreuzes (DRK) brachten am Sonntag 145 000 wiederverwendbare und waschbare Alltagsmasken auf den Weg.

Geladen hatten die DRK-Fahrzeuge auch 150 000 Notmasken für die Schülerbeförderung in Bussen und Bahnen. Diese werden beim Fahrer als Reserve für diejenigen Schülerinnen und Schüler bereitgehalten, die den Mund-Nasenschutz mal nicht dabei haben. „Kein Kind muss an der Haltestelle stehen bleiben, nur weil der Schutz vergessen wurde“, sagte Detlef Placzek, Präsident des für die Verteilungsaktion zuständigen Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung.

Placzek kündigte an, dass auch die rund 35 000 Schülerinnen und Schüler, die wegen bevorstehender Prüfungen bereits vorzeitig in der vergangenen Woche erstmals wieder die Schule besucht hatten, und alle, die einen späteren Schulstart haben, ebenfalls eine Alltagsmaske vom Land erhalten sollen. Ab Montag gehen zunächst unter anderem 34 000 Kinder der vierten Grundschulklassen sowie Jugendliche, die im nächsten Jahr vor einer Prüfung stehen, wieder in die Schulen.

Neben dem schrittweisen Weg zurück in die Normalität an den Schulen gibt es weitere Lockerungen, die ab diesem Montag in Rheinland-Pfalz in Kraft treten.

Handel: Der Einzelhandel kann am Montag wieder komplett - unabhängig von Sortiment und Verkaufsfläche – seine Türen öffnen. Gerichte hatten das Öffnungsverbot für große Geschäfte gekippt, weil eine Beschränkung der Verkaufsfläche auf maximal 800 Quadratmeter nicht zulässig sei. Es gilt aber die Maskenpflicht und eine Begrenzung der Menschen pro Quadratmeter.

Friseure: Unter strengen Auflagen dürfen Friseursalons und Fußpflegepraxen ab Montag wieder öffnen. Die Angestellten müssen ebenso wie die Kunden einen Nasen-Mund-Schutz tragen. Ein Haarschnitt ohne waschen ist vorerst tabu.

Freizeit: Mit Inkrafttreten einer neuen Rechtsverordnung können die Spielplätze in Rheinland-Pfalz wieder genutzt werden. Einige Städte wie Ludwigshafen und Mainz haben dies bereits umgesetzt, weitere dürften folgen. Die Kommunen vor Ort können aber auch entscheiden, dass einzelne Anlagen doch noch geschlossen bleiben.

Altersheime: Vorerst keine Änderungen gibt es für Pflege- und Altenheime in Rheinland-Pfalz. Dort gilt weiter ein Besuchsverbot. Auch dürfen Bewohner nur unter sehr strengen Auflagen nach draußen.

