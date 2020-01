später lesen Coronavirus Alle wollen sich vor Infektion schützen FOTO: dpa / Chiang Ying-Ying FOTO: dpa / Chiang Ying-Ying Teilen

Twittern



Gefragter Mundschutz: In dieser U-Bahnstation in Taipeh, Taiwan tragen fast alle Fahrgäste Mundschutz. Auch in Deutschland wird die Nachfrage nach Atemschutzmasken immer größer, im Großhandel sind sie bereits ausverkauft.