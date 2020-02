später lesen Zweibrücker Wanderverein In der Krummackerhütte wird Fasching gefeiert Teilen

(red) Am Sonntag, 16. Februar, 12 bis 19 Uhr, wird in der Krummackerhütte der Zweibrücker Wandervereins in Ixheim Fasching gefeiert. Musiker Dietmar Zier unterhält die närrischen Gäste mit stimmungsvoller Musik.