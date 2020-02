später lesen Mit närrischen Reden Heringsessen beim Zweibrücker Wanderverein Teilen

(red) Am Faschingsdienstag, 25. Februar, findet das Heringsessen des Zweibrücker Wandervereins in der Krummackerhütte in Ixheim statt. Ab 12 Uhr bietet das Hüttenteam selbst eingelegte Heringe mit Kartoffeln an.