Stadtrat tagt am 29. April in der Westpfalzhalle

Die nächste Sitzung des Zweibrücker Stadtrats findet nicht wie gewohnt im Ratssaal statt, sondern am Mittwoch, 29. April, 17 Uhr, in der Westpfalzhalle. In der über 800 Quadratmeter großen Sporthalle ist Platz genug, damit die 40 Ratsmitglieder und die Verwaltungsmitarbeiter zum Schutz vor dem Coronavirus genügend Abstand wahren können, erläuterte Oberbürgermeister Marold Wosnitza auf Merkur-Anfrage. Von Fritz Schäfer