(red) Der Zweibrücker Naturschutzbund (Nabu) sucht neue Mitglieder zur Unterstützung bei seinen zahlreichen Aufgaben für den Naturschutz in unserem Gebiet. Dieses umfasst Zweibrücken Stadt, Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land und Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben.

Deshalb führen die Naturschützer eine Werbeaktion durch, teilen sie in einer Pressemitteilung mit. Die Nabu-Mitglieder Hans-Jürgen Flickinger, Gerd Ruck und Michael Blatt sind vom Landesverband beauftragt und werden in den nächsten Wochen von Tür zu Tür gehen, um für die Arbeit des Vereins zu werben. Sie sind am Nabu-Namensschild zu erkennen und führen einen Werbeausweis mit sich. Damit sie die Berufstätigen antreffen, sind sie auch abends unterwegs (bis 19 Uhr). Sie nehmen kein Geld entgegen, hoffen aber auf diesem Weg, neue Unterstützer zu finden.

Infos unter www.nabu-zweibruecken.de und bei Miriam Krumbach, Tel. (0 63 32) 4 18 77, miriamkrumbach@posteo.de und Hans-Jürgen Flickinger, Tel. (01 73) 3 43 65 61, steinkautz5@t-online.de.