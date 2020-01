(red) Die Initiative Zweibrücken vernetzt lädt am heutigen Dienstag um 19 Uhr in den Nebenraum des Vereinsheimes des SVN beim Badeparadies ein. Die Initiative engagieren sich für Klima- und Umweltschutz.

„Wir wollen vor Ort in Zweibrücken und für Zweibrücken etwas unternehmen und nach konkreten Handlungsmöglichkeiten suchen“, heißt es in einer Mitteilung. „Dabei geht es uns auch um das soziale Miteinander in der Stadt. Klimaschutz, Nachhaltigkeit, CO 2 -Fußabdruck und so weiter.“ Es soll auf keinen Fall mit dem Finger auf andere gezeigt werden, „die möglicherweise weniger nachhaltig leben“. Als erste große Aktion für 2020 plant Zweibrücken vernetzt einen Zukunftswerkstatt-Workshop für Zweibrücken. In der ersten Märzwoche werden die Klimaschutz-Profis der Energieagentur Rheinland-Pfalz einen Workshop in Zweibrücken durchführen.