später lesen Corona-Krise Kitas: Stadt bietet Notbetreuung unverändert an Teilen

Twittern



Die Notbetreuung in den Zweibrücker Kindertageseinrichtungen ab dem 20. April weiter gewährleistet, hat die Stadtverwaltung am Freitag mitgeteilt. Aufgrund der bundes- und landespolitischen Entscheidungen vom vergangenen Mittwoch bleiben die Kindertageseinrichtungen in der Stadt Zweibrücken weiterhin geschlossen.