später lesen Einmal Brand mit drei Verletzten, einmal Entwarnung Feuerwehr muss zweimal zu einem Haus ausrücken FOTO: dpa FOTO: dpa Teilen

Twittern



Ein Gebäude in der Webenheimstraße in Bubenhausen (Querstraße zum Unteren Hornbachstaden) hat am Wochenende die Feuerwehr gleich doppelt in Atem gehalten. Wie Stadtfeuerwehr-Inspekteur Frank Theisinger mitteilt, war der erste Einsatz am Samstagabend, 22.22 Uhr. Von Mathias Schneck