Dritter Corona-Todesfall in Region. Grundsteuer zwei Jahre eingefroren. Stadt legt Fonds für klamme Künstler auf. Sorge um Gastronomie. Von Mathias Schneck

Die traurigste Nachricht des Tages verkündete Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) gleich zu Beginn der Pressekonferenz: Am Dienstagabend hat es den dritten Corona-Todesfall in unserer Region gegeben. Es handelt sich laut Kreisverwaltung Südwestpfalz um einen 78 Jahre alten Mann mit Vorerkrankungen aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Wosnitza drückte den Angehörigen sein Beileid aus.

Bei der Pressekonferenz zur Corona-Lage, die die Stadt wöchentlich abhält, hatte Wosnitza am Donnerstag aber auch einige erfreuliche Nachrichten parat. So gibt es aktuell weiter keine registrierten Neu-Infektionen in Zweibrücken. Im Nardini-Klinikum wird momentan nur noch eine Patientin beatmet. „Ein anderer Patient konnte mittlerweile von der Beatmung genommen werden“, sagte der Oberbürgermeister.

Im Abstrich-Zentrum am Ex-Evangelischen-Krankenhaus werden weiterhin pro Tag rund 25 Proben genommen. Aktuell habe sich die Zeit, die zwischen Abstrich und Test-Ergebnis vergeht, auf 48 Stunden reduziert. Wosnitza sagte am Mittwoch, die Feuerwehr sei gerade unterwegs, um eine Spende des Landes abzuholen: 700 Liter Desinfektionsmittel und 4500 Schutzmasken. Die Feuerwehr müsse dies abholen, weil es sich ab 500 Litern Desinfektionsmittel um einen Gefahrguttransport handele.

Die Beigeordnete Christina Rauch (CDU) wies auf Nachfrage darauf hin, dass beides nur für die Schüler gedacht sei. Wenn die Schulen demnächst schrittweise wieder öffnen, sollen etwa die Schutzmasken bereitgehalten werden für Schüler, die morgens in der Schule feststellen, „dass sie ihre Maske vergessen haben“, so Rauch.

Die Schulen sollen in der Rosenstadt schrittweise öffnen, den Auftakt macht dabei die Berufsschule – diese nimmt nächsten Montag wieder den Betrieb auf, informierte Schulvertreter Jens Kuhn.

Ab 4. Mai sollen dann die allgemeinbildenden Schulen schrittweise nachlegen. Der fahrplanmäßige Schulverkehr wird gleichfalls am 4. Mai wieder aufgenommen.

Da die Corona-Krise „massive Kosten verursacht“, so Wosnitza, hat die Landesregierung der Stadt Zweibrücken eine Finanzspritze in Höhe von 855 000 Euro für die „Corona-Bekämpfung“ zugesagt. „Das wird uns angesichts unserer prekären Haushaltslage immens helfen“, freute sich der Oberbürgermeister.

Und noch eine positive Entwicklung für Hauseigentümer: Die Grundsteuer B wird in den nächsten zwei Jahren nicht erhöht. Das Innenministerium habe die Aufsichtsbehörde ADD angewiesen, die Anhebung der Grundsteuer B nicht mehr einzufordern. Für die Jahre 2020 und 2021 werde es also zu keiner Erhöhung kommen. „Das wird natürlich in der nächsten Stadtratssitzung eine wichtige Rolle spielen“, sagte Wosnitza. Die Ratssitzung findet wegen der coronabedingten Abstandsregelungen diesmal in der Westpfalzhalle statt (wir berichteten). Dort sollte eigentlich darüber diskutiert werden, dass die Stadt die Grundsteuer B nicht in dem Maße erhöht, wie in der Vor-Corona-Zeit von der ADD noch angemahnt (wir berichteten). Nun hat die Wirklichkeit den Rat eingeholt.

Wosnitza sagte am Mittwoch weiter, er mache sich große Sorgen um die Gastronomie in Zweibrücken. „Ich habe dieser Tage mit einem Vertreter einer Brauerei gesprochen. Der hat gesagt, er befürchtet, dass die Corona-Krise nur 50 Prozent überleben werden.“

Sorgen macht sich die Stadt auch um die hiesige Kulturszene. Die Rosenstadt will den Kulturmachern helfen und legt einen „Zweibrücken-Kreativ-Fonds“ auf. Antragsberechtigt sind freischaffende Künstler sowie Kulturschaffende, die von abgesagten Engagements und ausgefallenen Honoraren betroffen sind, erklärte Kulturamtsleiter Thilo Huble (SPD). Antragsvoraussetzungen sind der Wohnsitz in Zweibrücken und die Mitgliedschaft in der Künstlersozialkasse. Ferner müssen Honorarausfälle (etwa durch Veranstaltungsabsagen oder stornierte Verträge) belegt werden. Ab diesem Freitag kann der Antrag auf der Internetseite der Stadt Zweibrücken, Rubrik Kultur, heruntergeladen werden.

Wann die Kindergärten in Zweibrücken wieder öffnen, ist derzeit noch unklar, sagte Bürgermeister Christian Gauf (CDU). In zirka einer Woche wisse man hoffentlich mehr. Nach wie vor gebe es an den Kitas eine Notbetreuung (wir berichteten mehrfach), diese werde mittlerweile auch stärker in Anspruch genommen, genauere Zahlen konnte Gauf am Donnerstag aber nicht nennen.

Wosnitza wies daraufhin, dass ab Montag in Rheinland-Pfalz die Pflicht gilt, in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln eine Schutzmaske zu tragen. „Wir werden uns an die Masken gewöhnen müssen“, meinte er ernüchtert. Es sei nicht davon auszugehen, dass die Maskenpflicht so bald schon enden werde. Wosnitza suchte nach tröstlichen Worten: Er könne sich gut vorstellen, dass sich die Maske in den nächsten Wochen zu einem Accessoire mausere und so manch ein Träger vor dem Verlassen des Hauses die passende Maske zur Tasche oder den Schuhen auswählen werde.