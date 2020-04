Am Tag 1 nach der Wiedereröffnung waren erst 18 der 120 Läden im Zweibrücker Fashion Outlet offen. Reibungslos klappten dagegen die Maßnahmen zum Coronaschutz. Von Nadine Lang

Nach einmonatiger Corona-Zwangspause hat das „Zweibrücken Fashion Outlet“ seit Montag wieder geöffnet – nachdem Rheinland-Pfalz überraschend den Betrieb von Outlet-Centern und anderen großen Einkaufszentren wieder erlaubt hatte. Zumindest am ersten Tag blieb der von Kritikern befürchtete Ansturm aber aus: Von langen Staus und Verkehrschaos war nichts zu sehen, im Center verliefen sich die wenigen Besucher.

Das lag aber wohl auch daran, dass das Outlet selbst erst am Montag auf seiner Homepage und Facebook-Seite über die Wiedereröffnung informiert hatte. Doch der Merkur-Online-Bericht vom Sonntag (und danach wenige weitere Medienberichte) hatte sich offensichtlich weit herumgesprochen. Denn viele der Schnäppchenjäger hatten ganz schön weite Wege auf sich genommen – und hielten sich alleine damit schon mal nicht an die Empfehlungen zur Eindämmung des Corona-Virus, nämlich zuhause oder wenigstens in Wohnortnähe zu bleiben. Aus Zweibücken oder Pirmasens stammten von den gegen 13.30 Uhr auf dem Outlet-Parkplatz stehenden Fahrzeugen die wenigsten. Stattdessen reichte die Bandbreite einmal quer durchs Land: Birkenfeld, Kaiserslautern, Mainz, Bad Kreuznach, Karlsruhe, Wolfsburg, Düren, Darmstadt, Frankfurt, Südliche Weinstraße und selbst ins bayrische Aschaffenburg. Die saarländischen Nachbarn wie Homburg, Saarlouis, Neunkirchen und Saarbrücken waren zwar auch vertreten, allerdings ebenfalls in überschaubarer Menge.

Überschaubar war auch der Betrieb im Outlet selbst. Die wenigen Besucher (wie viel es waren, verrät das Center nicht) verteilten sich über das großzügige Gelände. Mit einem Durchlaufsystem wird seitens des Betreibers der Besucherverkehr geregelt. Auf der rechten Seite (bei Nike) gelangen die Besucher auf das Gelände, auf der linken Seite wieder hinaus. Der Einlass ist verengt, sodass die Menschen nur nacheinander das Gelände betreten können. Zudem kontrollieren Ordner, wer hinein und herausgeht. Das städtische Ordnungsamt hatte bei Kontrollen im Outlet nichts zu beanstanden (Bericht: Seite 7). Neben bereitgestelltem Desinfektionsmittel gaben die Ordner auf dringende Nachfrage seitens der Kunden auch Schutzmasken heraus. Das Center-Management bittet die Kunden allerdings, eigene Masken mitzubringen.

Um das Tragen von Masken bitten auch die Geschäfte selbst. „Bitte im Geschäft Mund und Nase bedecken“, schreibt das Trachtenmoden-Geschäft „Sportalm Kitzbühel“ auf einem Schild an seiner Eingangstür. Die gleiche Bitte hat auch das Team im Bekleidungsgeschäft Brax. „Wir wünschen uns, dass alle mit am gleichen Strang ziehen, damit wir auch offen lassen können“, erklärt Filialleiterin Margitta Hierold. Dass das Center nun wieder öffnen darf, findet sie grundsätzlich gut: „Wir haben nichts gegen eine Öffnung, solange sich die Besucher dementsprechend verhalten. Auch, damit die Wirtschaft weiterläuft“. Gemeinsam mit ihrer Kollegin trägt sie selbst Mundschutz. Ab Dienstag sollen bei Brax auch Einwegmasken an die Kunden verteilt werden. Die standen am gestrigen Eröffnungstag auf die Schnelle allerdings noch nicht zur Verfügung und treffen erst am Dienstag ein. Dass das Center selbst auf Nachfrage verteilt hat, finden die beiden Frauen gut, würden sich jedoch wünschen, dass zur Sicherheit von allen, grundsätzlich der Eintritt aufs Gelände und in die Geschäfte nur mit Masken gestattet sei. Am frühen Nachmittag ist es auch in diesem Geschäft ruhig, kurz nach der Eröffnung am Vormittag sei allerdings ein wenig mehr los gewesen, wie die beiden berichteten, darunter auch ältere Menschen, die ja eigentlich der Risikogruppe angehören.

Das Bild von wenig besuchten Läden zog sich durch das gesamte Outlet. Nur vor zwei Stores mussten Menschen vor der Tür warten, wie bei „Only“, die nur vier Personen gleichzeitig Eintritt gewährten, um die rheinland-pfälzische „Maximal eine Person auf zehn Quadratmetern“-Vorschrift einzuhalten. Eine Verkäuferin regelte den Einlass an der offenen Tür. Allerdings zog sich auch noch ein anderes Bild durch das Center: nämlich das von geschlossenen Läden. Nur 18 der insgesamt gut 120 Läden hatten überhaupt geöffnet. Das liegt bislang allerdings an der Kurzfristigkeit der Freigabe. „Auch für uns kam die Mitteilung überraschend und den Stores ging es genauso. Da brauchen die Geschäfte ein wenig Vorbereitungszeit, um alle Vorkehrungen zu treffen, die es braucht“, erklärte Marketing Director Torsten Wiegelmann auf Nachfrage unserer Zeitung. In den nächsten Tagen sollen aber mehr und mehr Geschäfte folgen.

Ansonsten war Schaufensterbummel angesagt, da half auch der weite Anfahrtsweg nichts. Ein Besuch in der Zweibrücker Innenstadt hat direkt im Anschluss übrigens gezeigt: Dort waren deutlich mehr Menschen unterwegs.

FOTO: Nadine Lang