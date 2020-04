Um den Mangel an Corona-Ausrüstung zu beheben, sucht die Feuerwehr Menschen, die einen 3-D-Drucker besitzen. Am Hochschul-Campus Zweibrücken laufen die Drucker bereits auf Hochtouren. Von Susanne Lilischkis

„Die Feuerwehr Zweibrücken ist auf der Suche nach Personen innerhalb von Zweibrücken oder in der Nähe von Zweibrücken, die bereit sind, mit einer Gruppe von Personen, die einen 3D Drucker besitzen, Druckteile für die Feuerwehr zu fertigen.“

Dieser Aufruf bei Facebook erreichte auch Nils Ehrmann, Mitglied der Zweibrücker Wehr und Hochschul-Mitarbeiter am Campus Zweibrücken. Da er sich beruflich mit 3-D-Druck beschäftigt, richtete er mit Hilfe seiner Kollegen Erik Engelmann und Christian Neu die 3-D-Drucker in der feinmechanischen Werkstatt ein, sodass sie die benötigten Teile fertigen können.

Dafür ist ein kleines Programm nötig, das der Maschine sagt, wo der Druckkopf entlang fahren soll. Zurzeit können in der Werkstatt etwa 30 Teile pro Tag gedruckt werden. Inzwischen beteiligen sich alle Standorte der Hochschule an der Aktion. Überall, wo ein 3-D-Drucker steht, wird produziert. Das Ergebnis sind behelfsmäßige Schirme, die sich Mitarbeiter von Feuerwehr und Krankenhäusern in der aktuellen Corona-Situation vor das Gesicht schnallen können.

Natürlich sind diese Schirme keine zertifizierten Medizinprodukte, doch im Moment gibt es einen Mangel an Gesichtsschutz-Ausrüstung und deshalb sind clevere Behelfslösungen gefragt. Nicht nur die Hochschule hat die Drucker angeworfen, in ganz Zweibrücken und Umgebung stellen Firmen und Privatleute diese Behelfs-Schirme her.

Koordiniert wird die Aktion von der Zweibrücker Feuerwehr, damit keine unnötigen Strukturen entstehen. Im Moment sind etwa 35 Teilnehmer bei der Aktion dabei. Sie drucken die Halter für Plexiglas-Scheiben, die gerade von der Schreinerei Eckerlein hergestellt werden.

Zu Gute kommen die Gesichtsmasken dem medizinischen Personal, der Corona-Ambulanz am evangelischen Krankenhaus Zweibrücken und den Einsatzkräften.

Wer sich mit seinem 3-D-Drucker an der Aktion beteiligen möchte, der kann die Feuerwehr Zweibrücken unter der Telefonnummer (0 63 32) 9 72 70 anrufen. Diese Rufnummer ist von Montag bis Freitag in der Zeit von acht bis 16 Uhr erreichbar.