Oberbürgermeister Marold Wosnitza ruft in der Corona-Krise die Bürger nicht nur zu weiterer Disziplin bei den Regeln zum Schutz vor der Ausbreitung des gefährlichen Virus auf (wir berichteten) – sondern auch dazu, die Zweibrücker Einzelhändler und Gastronomen zu stärken, und deren in der Corona-Krise geschaffenen Liefer- oder Abholangebote zu nutzen. „Kaufen Sie wann immer möglich lokal ein! Nie war es wichtiger als heute, lokal einzukaufen. Jedes Brötchen beim Bäcker hilft einem Unternehmer“, sagt Wosnitza (SPD).

Dabei weist die städtische Wirtschaftsförderin Anne Kraft auch auf die von Gemeinsamhandel e. V. und Stadtmarketing gestartete Aktion „Zweibrücken bringt’s“ hin (wir berichteten). Denn die meisten Läden sind derzeit für Kunden geschlossen. Bei vielen Einzelhändlern und Gastronomiebetrieben läuft das Geschäft aber weiter – mit telefonischen oder Online-Bestellungen, Abholservice und Beratung via Telefon oder Online-Kanäle. „Bei der Aktion können sich alle anschließen, auch Dienstleister“, betont Kraft. Die Aktion werde in Radio, Zeitungen und Sozialen Medien beworben. Auch Kraft appelliert an die Bürger „Ehe Sie etwas im Internet kaufen, schauen Sie, ob man es nicht auch in Zweibrücken findet.“ Mittlerweile machen über 60 Anbieter unter dem Motto ,Zweibrücken bringt’s‘ bei der Aktion mit. Die Teilnehmer-Liste auf www.gemeinsamhandel-zw.de wächst fast täglich. Besonders weist Kraft auf die Lebensmittel-Lieferdienste von Cap-Markt und DRK-Dienstmann hin – diese seien wichtig für Bürger, die derzeit nicht selbst einkaufen fahren oder gehen könnten.

Kraft und Wosnitza loben auch die große Hilfsbereitschaft vieler Betriebe in der Corona-Krise, so gebe es viel Schutzausrüstungs-Spenden, von Privatleuten über Handwerker und Nagelstudios bis beispielsweise zu einer 3000-Stück-Schutzmasken-Spende von John Deere. Viel Unterstützung brauche aber auch die Zweibrücker Wirtschaft, hebt Kraft die besondere Betroffenheit durch die Corona-Krise hervor. Hier gebe es ein ganzes Bündel von Hilfsmöglichkeiten – über KfW, Bund, Land, IHK oder Stadt (zum Beispiel Steuererleichterungen). Gute Informationen dazu gebe es auf den jeweiligen Internetseiten, auf der Seite der Stadt Zweibrücken stehe hierzu eine Link-Übersicht. Sie helfe aber auch gerne bei der Orientierung, welche Angebote individuell passend sein könnten, sagt Kraft.

Grünschnitt und Wertstoffe: Grundsätzlich lässt der UBZ während der Corona-Krise zwar den Wertstoffhof in der Schlachthofstraße und die Grünschnitt-Annahme der Deponie Rechenbachtal zurzeit für Privatleute geschlossen. Wie schon an zwei Tagen vor Ostern, wird aber auch vom 14. bis 16. April (Dienstag bis Donnerstag) nochmal geöffnet: Grünschnitt von 16 bis 19 Uhr, Wertstoffhof 13 bis 19 Uhr. Dies geschehe „auf Wunsch vieler Bürger, weil sehr, sehr viel Gartenarbeit in letzter Zeit geleistet wurde und viel Grünschnitt angefallen ist“, erklärt Oberbürgermeister Marold Wosnitza. Zum Ansteckungs-Schutz werde aber „die Zufahrt „sehr klar gestaltet“ und die Anweisungen der Mitarbeiter seien zu befolgen. Der Oberbürgermeister rät deshalb: „Bringen Sie etwas Geduld mit , es wird etwas länger dauern als sonst.“