Aufregung im Stadtrat: Landesbehörde sieht Villa Schwinn samt Remise als Denkmal. Geplantes Bauprojekt vor dem Aus. Familie Schwinn entsetzt. Von Mathias Schneck

Nackenschlag aus Mainz für ein geplantes Bauprojekt in Zweibrücken: Die Landesdenkmalbehörde ist der Auffassung, dass die Villa Schwinn samt der Remise in ihrer Gesamtheit unter Denkmalschutz zu stellen ist.

Diese Nachricht überbrachte Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) dem Stadtrat am Mittwochabend. Die Fraktionen zeigten sich allesamt entsetzt darüber, dass die Landeshauptstadt der Rosenstadt in ein innerstädtisches Projekt derart hineingrätscht. Das geplante Bauprojekt dort (ein Investor will auf dem Gelände vier Gebäude mit insgesamt 77 modernen Wohnungen errichten, wir berichteten mehrfach) sei damit wohl erledigt, machte Wosnitza deutlich.

Diesen Montag hätten Mitarbeiter der GDKE (Generaldirektion Kulturelles Erbe) aus Mainz mit Vertretern der Rosenstadt eine Begehung der Villa Schwinn vorgenommen und auch die Remise (das ehemalige Kutscherhaus) in Augenschein genommen. „Heute kam die Rückmeldung“, so der OB: Die Villa Schwinn samt Remise sei als eine Einheit zu betrachten – und gehöre unter Denkmalschutz.

Auch wenn einige Bürger diese Entscheidung aus Mainz „als Sieg“ ansehen würden: Es sei mitnichten ein Sieg für die Entwicklung der Rosenstadt. „Das ist schwerwiegend für uns“, so der OB.

Wosnitza sagte, er habe vor der Ratssitzung mit den Eigentümern der Villa, der Familie Schwinn, gesprochen. Dort sei man gleichfalls entsetzt. „Das ist eine kalte Enteignung“, zitierte Wosnitza die Familie. Der OB sagte, er habe ebenso mit dem Investor gesprochen. Der habe deutlich gemacht: Das Projekt steht vor dem Aus. Die Familie Schwinn habe jahrzehntelang nach einem Investor gesucht und in der Zeit immer wieder Geld in das Ensemble gesteckt. Nun habe man endlich einen Investor gefunden – und Mainz mache alles zunichte.

Die Villa sei „signifikant sanierungsbedürftig“, die Remise teilweise gar „einsturzgefährdet“, so Wosnitza. Die Familie Schwinn könne das alles nicht mehr stemmen. Und der Investor werde sich, wenn die Denkmalschützer bei ihrer Festlegung blieben, „mit hoher Wahrscheinlichkeit zurückziehen“, verdeutlichte der OB.

„Das ist ein Schlag ins Kontor“, sagte Rolf Franzen (CDU). Die Stadt müsse mit der Denkmalbehörde und übergeordneten Behörden sprechen und auf diese einwirken.

Thorsten Gries (SPD) haderte: „Ein sehr gutes Projekt“ habe der Investor geplant. Doch weil einige in der Stadt geradezu „hysterisch aufgeschrien“ hätten wegen der Denkmalfrage, hätten sich schließlich übergeordnete Behörden eingeschaltet. Gries meinte ernüchtert: „Wir bleiben auf einem Stand der Nachkriegszeit stehen!“

Aus allen Fraktionen kam Kritik, es wurde darauf gedrängt, eine entsprechende Resolution zu verfassen. Einstimmig wurde schließlich (unter lautem, zustimmendem Klopfen) die Verwaltung beauftragt, alle möglichen Schritte zu prüfen, um den zu erwartenden strengen Denkmalschutz doch noch zu lockern und eine Realisierung des Bauprojektes zu ermöglichen.