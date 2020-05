Bauausschuss tagt zum Einzelhandelskonzept. Es gibt viel Kritik, auch am Planungsbüro, letztendlich aber grünes Licht. Von Mathias Schneck

Der Bauausschuss hat am Dienstagabend bei nur einer Gegenstimme grünes Licht für das neue Einzelhandelskonzept (EHK) der Stadt Zweibrücken gegeben.

Doch täuscht die fast lückenlose Zustimmung: Das neue EHK wird von nicht wenigen als notwendiges Übel angesehen, es gab einige Kritik daran in der Sitzung. Auch an dem Planungsbüro Junker und Kruse, das von der Stadt den Auftrag bekommen hatte, das alte EHK in eine neue Form zu gießen, wurde Kritik geübt.

Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) sagte zu Beginn, das Thema Einzelhandelskonzept sei wahrlich nicht neu, es sei bereits „vorwärts und rückwärts diskutiert“ worden. Aber der Bauausschuss musste sich dem zum Trotz nochmals damit auseinandersetzen, weil es galt, die Ergebnisse der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Beteiligung der Nachbarkommunen zu dem EHK darzulegen.

Ein wichtiger Punkt der Beteiligung der Öffentlichkeit: Das Unternehmen Aldi Süd meldet erhebliche Bedenken an. Es fürchtet, dass sein Vorhaben, den Standort am Etzelweg zu modernisieren, durch das neue EHK torpediert wird. Aldi erklärt in seiner Stellungnahme, dass die Verkaufsfläche innerhalb des vorhandenen Gebäudebestandes am Etzelweg von bislang 867 auf 1200 Quadratmeter vergrößert werden soll – ohne dass eine bauliche Vergrößerung oder Änderung vorgenommen wird. Die Vergrößerung soll einzig durch eine Neuaufteilung von Verkaufs- und Lagerfläche erfolgen. Ziel sei, mehr Verkaufsfläche zu gewinnen, um das bisherige Sortiment ansprechender präsentieren zu können, es sei keine Ausweitung des Sortiments geplant.

Aldi fürchtet, dass das neue EHK, würde es wie geplant verabschiedet, diesen Plan „verhindert oder zumindest erschwert“. Das Planungsbüro Junker und Kruse hat hierzu bereits Stellung bezogen: Es sieht eine entsprechende Anpassung des Konzeptes im Sinne von Aldi als „nicht sachgerecht“ an, dies würde zudem einen wesentlichen Aspekt des EHK, nämlich die „Verbesserung der fußläufigen Versorgung im Stadtgebiet“ konterkarieren, Junker und Kruse empfiehlt der Stadt daher, das EHK nicht zu ändern.

Harald Ehrmann, Stadtplaner beim Bauamt, ging in seinen einleitenden Äußerungen zum EHK nur kurz auf die Bedenken von Aldi ein und verwies auf die Sitzungsunterlagen, in denen dieser Aspekt ausführlich dargestellt wird. Ehrmann schilderte dem Bauausschuss, dass es weitere Lebensmittelhändler im Stadtgebiet mit Veränderungsplänen gebe: So wolle der Netto an der Friedrich-Ebert-Straße ebenfalls erweitern, der Wasgau in Ixheim plane eine Erweiterung im Bestand und der Lidl in der Gewerbestraße wolle sich verlagern und näher an die Wohnsiedlung rücken – es gebe bereits einen möglichen Grundstückseigentümer.

Nach Ehrmannns Ausführungen und Hintergrund-Informationen begann der Diskussionsteil. Und in dem wurde einiges an Kritik am Einzelhandelskonzept laut.

Thorsten Gries (SPD) sagte: „Die SPD-Fraktion tut sich mehrheitlich schwer mit dem Einzelhandelskonzept an sich.“ Seine Partei vertrete die Auffassung, dass eine Liberalisierung wünschenswert sei, die Definition dessen, was zum Gebiet der Innenstadt gehöre, „sollte etwas größer gefasst werden“. Nun trete das Gegenteil ein: Der Begriff „Innenstadt“ werde sogar noch enger gefasst als zuvor (wir berichteten). Auch das Planungsbüro Junker und Kruse bereite ihm manche „Bauchschmerzen“. So sei das Büro bei anderen Projekten für Firmen tätig gewesen und habe für diese Gutachten erstellt. Gries sieht das problematisch. Er äußerte den Vorschlag, dass die Stadt bei der nächsten Fortschreibung des EHK lieber ein anderes Büro beauftragen sollte. Trotz dieser und anderer „Bauchschmerzen“ werde die SPD dem EHK zustimmen. Schließlich sei ein solches Konzept bezüglich der Genehmigungsdirektion mit der SGD Süd nötig; diese fordert im Zusammenhang mit der geplanten Erweiterung des Fashion Outlets ein solches Konzept (wir berichteten).

Dirk Schneider (Bürgernah) stimmte Gries zu. Dieser habe recht mit seiner Kritik an Junker und Kruse. Die Stadt solle beim nächsten Mal auf ein anderes Büro zugreifen. Schneider ging auf die vieldiskutierte „Zweibrücker Liste“ ein, die aufführt, welche Produkte nur im Bereich der Innenstadt verkauft werden dürfen und nicht auf der Grünen Wiese. Diese Zweibrücker Liste „kann ein Fluch und kann ein Segen sein“, merkte er an.

Achim Ruf (Grüne) sagte er, er sei verwundert, dass in dem Gremium nicht die Frage erörtert werde, „ob wir ein Einzelhandelskonzept überhaupt brauchen.“ Es sei „nun schon das dritte Mal, dass wir darüber abstimmen“, sagte Ruf, der die Sinnhaftigkeit des Konzepts bezweifelt.

Wosnitza erinnerte Ruf daran, dass – wie von Gries angedeutet – im Zusammenhang mit einer möglichen Erweiterung des Outlet-Centers an dem EHK kein Weg vorbei führe.

Kurt Dettweiler (FWG) sagte, er könne Ruf gut verstehen. Aber ein EHK sei „keine Erfindung aus Zweibrücken“. Andere Städte, etwa Pirmasens, hätte ebenfalls ein solches Konzept. Bezüglich der Kritik an Junker und Kruse wollte Dettweiler dem Planungsbüro zwar nicht in die Bresche springen. Er erinnerte aber daran, dass vor Junker und Kruse ein anderes Planungsbüro diesbezüglich für die Stadt gearbeitet habe, nämlich Acocella – auch mit diesem sei man nicht vollumfänglich zufrieden gewesen. Künftig wieder ein neues Büro einsetzen, wieder neues Geld ausgeben: Dettweiler meldete Bedenken an.

Harald Benoit (AfD) frage Stadtplaner Ehrmann, warum die Fruchtmarktstraße im neuen EHK nicht mehr zum Gebiet der Innenstadt gehöre. Diese Annahme ist jedoch irrig – die Fruchtmarktstraße wird im Gegenteil diesmal in das Gebiet der Innenstadt integriert. Ehrmann sagte, die Fruchtmarktstraße sei in den vergangenen Jahren „in die Knie gegangen“, es werde dort „immer schwieriger Händler zu finden“. Stattdessen sei die Alte Ixheimer Straße künftig nicht mehr Teil des Innenstadt-Gebietes.

Thomas Eckerlein (CDU) kritisierte, dass ein Globus-Baumarkt einen Obstladen auf seiner Fläche stehen habe und die Metzgerei anbiete und dass ein Möbel Martin in seinem Restaurant Geburtstagsfeiern ermögliche – das habe mit dem ursprünglichen Zweck dieser Märkte nichts zu tun und mache Händlern in der Innenstadt, die bei solchen Preisen nicht mithalten könnten, das Leben schwer.

Eschmann sagte, bei diesen Märkten lägen „alte Baugenehmigungen“ vor – damals sei der Begriff Gastronomie schlicht und ergreifend unter den Begriff Verkaufsfläche gefallen. Heutzutage seien die Definitionen wesentlich strenger.

Schließlich stimmte der Bauausschuss bei einer Gegenstimme für den Beschluss, dass der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung (13. Mai) das EHK final auf den Weg bringen soll.