Der Bauausschuss hat am Dienstagabend den Weg dafür freigemacht, die Satzung für das Sanierungsgebiet Weiße Kaserne aufzuheben. Einstimmig, ohne Diskussionen, wurde dies beschlossen; die endgültige Entscheidung hat der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 13. Mai, zu treffen. Von Mathias Schneck