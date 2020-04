Das Ordnungsamt kontrollierte am Montag in der Stadt Zweibrücken, ob sich Händler und Bürger wie vorgeschrieben verhielten. Erfreulicherweise gab es nichts zu kritisieren. Das erklärte Klaus Stefaniak, Leiter des Ordnungsamtes, gestern Abend auf Anfrage unserer Zeitung. Von Mathias Schneck

„Wir kontrollieren ja jeden Tag – und natürlich haben wir am Montag, als die neuen Regeln in Kraft getreten sind, auch geschaut, ob alles richtig läuft“, sagte Stefaniak. Sein erfreutes Fazit: „Die Bürger verhalten sich sehr diszipliniert. Wir mussten nichts beanstanden. Die Zweibrücker sind wirklich vorbildlich!“

Stefaniak war selbst bei Kontrollen dabei, er schaute in der Fußgängerzone nach dem rechten, ebenso im Fashion Outlet. Seine Bilanz zur Innenstadt: „Das war relativ unproblematisch.“ Auch beim Outlet-Center habe es keinen Stress gegeben. „Ich war von 12 bis 13 Uhr oben. Also eine Stunde, nachdem das Outlet aufgemacht hatte“, sagte er. Zum Zeitpunkt seiner Kontrolle seien „im Vergleich zu dem, was dort sonst los ist, kaum Besucher gewesen“, so der Behördenleiter.

Stefaniak schätzt, dass 50 bis 60 Autos auf dem Parkplatz standen. Folglich sei es auf dem Areal sehr ruhig gewesen. Es habe einen Zugang und einen gesonderten Ausgaben gegeben, damit sich nicht zu viel Publikum begegnet. Sicherheitskräfte hätten geschaut, dass sich alle an die Abstandsregeln halten. Einige Ladeninhaber hätten bereits Hinweise angebracht, etwa zu dem Punkt, dass jeweils nur eine bestimmte Zahl von Kunden hineingelassen werden dürfe. „Das war schon gut organisiert“, lobt der Behördenleiter den Umgang der einzelnen Läden mit der Corona-Krise.

Es sei natürlich die Frage, wie sich der Publikumsverkehr in dem Besuchermagneten in den nächsten Tagen entwickelt. „Es waren am Montag ja nur wenige Läden geöffnet“, so Stefaniak. Tatsächlich erklärte das Management dem Merkur, dass am Montag lediglich 18 von gut 120 Geschäften offen waren. Es müsse sich erst alles noch einspielen.