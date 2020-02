später lesen Neunkircher Unternehmen im Einsatz Raiffeisen-Silo: Abbruch startet FOTO: Markus Frank/Ferraro Group FOTO: Markus Frank/Ferraro Group Teilen

Unerbittlich schlug die drei Tonnen schwere Abrissbirne am Donnerstag zu: Mit dumpfem Knall wurde der alte Silo des Unternehmens Raiffeisen in der Luitpoldstraße in Zweibrücken platt gemacht.