(red) Wegen Baumpflegearbeiten wird sich das Angebot an kostenlosen Parkplätzen in der Stadt ab diesen Montag kurzfristig verringern. Wie die Stadt mitteilt, gilt auf den beiden Parkplätzen am Güterbahnhof und am Bahnhof (P+R; Gottlieb-Daimler-Straße) abschnittsweise jeweils etwa für die Hälfte der Fläche zwischen sieben und 17 Uhr ein Halteverbot.